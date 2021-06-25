Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отвечают на популярные вопросы граждан о начислениях за энергоресурсы, связанные со сменой собственника жилья, куплей-продажи квартиры ..

Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отвечают на популярные вопросы граждан о начислениях за энергоресурсы, связанные со сменой собственника жилья, куплей-продажи квартиры или переездом.- Продали квартиру год назад, а мне пришло письмо, что на меня подали в суд за долги за отопление и горячую воду, хотя уже давно живем в другом городе. Законно ли это?- Документы, подтверждающие смену собственника квартиры (покупка, продажа, вступление в наследство) могут поступить в АО «ЭнергосбыТ Плюс» только от самого жителя.Если таких документов нет, а за отопление и горячую воду копятся долги, то компания приступает к подготовке заявления в суд для принудительного взыскания на основе тех сведений, которые есть в базе данных. Человек, своевременно предоставивший документы о сделке с квартирой, смене количества зарегистрированных и т.д. и вовремя оплачивающий коммунальные услуги, не окажется в ситуации, когда у него арестованы банковские счета, заблокированы зарплатные карты или удерживаются денежные средства с пенсии.- Переехала в Ковров. Квартиру во Владимире подарила дочери, а мне шлют смс, что у меня долги за отопление и горячую воду. Я уже к этой квартире не имею отношения.- Это значит, что во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» отсутствует информация о смене собственника по Вашему лицевому счету. В компанию не обращались ни Вы, ни Ваша дочь. Чтобы на Вас не подали в суд, необходимо оперативно предоставить документы о переходе права собственности по Вашему жилому помещению к другому человеку. Это можно сделать на сайте компании через сервис «Обратная связь» . Дистанционные сервисы работают круглосуточно, поэтому информацию можно направить в любое удобное время. К обращению необходимо приложить скан-копии либо фотографии подтверждающих документов.- Заблокировали кредитную карту и списывают с нее суммы в счет погашения долга за отопление и горячую воду. Я оплачивал с этой карты ипотеку. На каком основании арестовали кредитную карту?- Если есть решение суда о принудительном взыскании задолженности, то исполнительный документ направляется во все кредитные организации, а также в службу судебных приставов.Обращаем внимание, что именно кредитные учреждения ведут проверку возможности удержания денежных средств с расчетных счетов клиентов и несут ответственность за списание и блокировку (ареста) счета/карты.- Я унаследовал квартиру. Почему приходит квитанция на моего умершего дедушку?- В компании отсутствует информация о смене собственника квартиры. Вам необходимо оперативно предоставить документы о переходе к Вам права собственности по жилому помещению. Это можно сделать Дистанционный сервис работает круглосуточно, поэтому информацию можно направить в любое удобное время. К обращению необходимо приложить скан-копии либо фотографии подтверждающих документов.Для того, чтобы подать информацию о смене собственников жилья можно также обратиться в офис продаж и обслуживания клиентов Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Адреса и режимы работы офисов представлены в квитанции на оплату и в разделе «Офисы» на сайте. При себе в обязательном порядке необходимо иметь паспорт и подтверждающие документы.Напоминаем, что обязанность информировать ресурсоснабжающую организацию об изменениях сведений о собственниках жилого и нежилого помещения, передаче права собственности на жилое помещение иному лицу, а также о характеристиках помещения (площадь, количество проживающих и т.д.) закреплена за клиентом законодательно.Обязанность по уплате коммунальных платежей возникает после оформления права собственности (ст. 155 ЖК РФ). Чтобы не получать платежные документы на имя прежнего собственника, следует в кратчайшие сроки переоформить все документы на нового владельца.