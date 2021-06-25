Мероприятие проводится в рамках 800-летия Великого Князя.

Во владимирском Роспотребнадзоре высказались против проведения, который запланирован на 5 июля.Мероприятие проводится в рамках 800-летия Великого Князя.Однако пресс-секретарь ведомства Марина Колтунова пояснила, что в таких условиях невозможно соблюдать социальную дистанцию, можно подумать на 45 открытых пляжах она соблюдается, и это способствует распространению коронавируса.«Мы высылаем им предупреждения, но поскольку РПЦ отделена от государства, то повлиять на них мы не можем. Мы против всех массовых мероприятий. Хочется добиться понимания, что это наша общая проблема», – добавила представитель Роспотребнадзора.Мощи будут доставлены автомобилем на территорию Богородице-Рождественского монастыря. Улицы Владимира на время шествия перекрывать не будут.