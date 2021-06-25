Однако это не означает, что он уйдёт с поста губернатора.

Владимир Сипягин вошёл в общефедеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму. Об этом сообщилПредварительно его возглавили лидер партии Владимир Жириновский, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Госдумы, замглавы высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов.Всего он разделён на 58 региональных групп. В общей сложности в список вошли 219 человек. Утверждение состоится в пятницу на предвыборном съезде.Отметим, что присутствие губернатора Владимирской области далеко не означает, что Владимир Владимирович покинет пост губернатора ради депутатского мандата. Партии традиционно включают в список всех своих лидеров, в том числе губернаторов и других видных политических деятелей. Во время избирательной кампании они выступают в роли локомотива, который добавляет голоса своему объединению. В результате они всегда могут взять самоотвод и уступить место в парламенте другим кандидатам, которые расположились ниже по списку.Добавим, что 16 июня во время пресс-конференции глава региона заверил, что не собирается покидать пост губернатора ради депутатского кресла.«Я работал, работаю и буду работать на посту губернатора Владимирской области. Я вам рассказываю о будущих действиях своей команды, в том числе и своей будущей работе в этом статусе. Планов много. Надо решать задачи, поставленные Владимиром Путиным», - подчеркнул Владимир Сипягин.UPD: Спустя 20 минут Владимир Сипягин подтвердил наше предположение, написав об этом соответствующий пост Вконтакте.«Съезд ЛДПР принял решение о включении моей кандидатуры в федеральный список на выборы в Государственную Думу. Спасибо однопартийцам за доверие. Должен разочаровать моих оппонентов. Включение в партийный список не означает ухода с поста губернатора Владимирской области», - прокомментировал ситуацию Владимир Сипягин.Он написал, что партии всегда стремятся включить в федеральный список опытных и узнаваемых на всероссийском уровне политиков, за плечами у которых результативная работа в интересах жителей. Это общеизвестная практика, существующая годами.Например, в федеральный список ЕР вошли министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.«Ни у кого нет сомнений, что они не покинут свои посты. Так же и я, продолжаю работать», - резюмировал глава региона.