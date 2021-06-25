Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин оказался на пятом – проходном – месте в общефедеральном списке от партии ЛДПР на сентябрьские выборы в Госдуму. Проходное место

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин оказался на пятом – проходном – месте в общефедеральном списке от партии ЛДПР на сентябрьские выборы в Госдуму. Проходное место подразумевает, что кандидат проходит в парламент, если партия преодолеет пятипроцентный барьер. Всего в списке ЛДПР – 15 фамилий, сообщает ТАСС. Он должен быть утвержден предвыборным съездом ЛДПР в ближайшее время. Напомним,