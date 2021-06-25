И сегодня сотрудники МЧС вновь отправились на пляж у озера Семязино во Владимире.

И сегодня сотрудники МЧС вновь отправились на пляж у озера Семязино во Владимире.Напомним, этот пляж относится к официально разрешенным для купания. Здесь есть пост спасателей. И тем не менее, в этом месте неделю назад утонул 13-летний мальчик. Важно знать, как действовать, когда человек уходит под воду, подчеркивают спасатели. В этот раз они не только напомнили отдыхающим о правилах поведения на воде, но и показали, как делать искусственное дыхание.Леонид Фадеев, начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС по Владимирской области:- В Муромском районе девочка пошла с подругой пошли купаться, заплыли далеко, и она ушла на дно. И хочется отметить случай спасения в Александровском районе. Мужчина увидел ребенка на дне, нырял, нырял, ребенок уже не дышал, уже колечком свернулся, провел реанимационные действия, и ребенок остался жив.