Обжаловать вердикт Фемиды у чиновников не получилось.

Владимирский областной суд обязал горадминистрацию убрать несанкционированную свалку возле дома №69 на улице Полины Осипенко.Свалка обнаружена в ходе проверки, проведённой прокуратурой областной столицы. Прокуроры внесли представление об устранении нарушения. Октябрьский районный суд удовлетворил требование прокуратуры. В мэрии попытались обжаловать решение Фемиды. Чиновники аргументировали отказ тем, что являются «ненадлежащим ответчиком», но облсуд не принял их доводы.В результате судебный акт был оставлен без изменения.