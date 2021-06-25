Жители шести деревень Суздальского района недавно в очередной раз остались без воды. Она пропадает здесь регулярно. В этот раз водопровод не функционировал неделю. Как жить и вести

Жители шести деревень Суздальского района недавно в очередной раз остались без воды. Она пропадает здесь регулярно. В этот раз водопровод не функционировал неделю. Как жить и вести хозяйство, если оказался в каменном веке? Если не можешь попить бесплатно, если не работает ни унитаз, ни душ? Уровень возмущения сельчан достиг красной отметки. Ведь больше всех страдают