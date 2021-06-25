Из Москвы стартовала экспедиция «Поволжье». Ее участники посетят 27 сел, деревень и городов, которые могут стать новыми точками притяжения для путешественников из России и других стран.

Из Москвы стартовала экспедиция «Поволжье». Ее участники посетят 27 сел, деревень и городов, которые могут стать новыми точками притяжения для путешественников из России и других стран.Экспедиция проводится Ассоциацией самых красивых деревень и городков России, сообщают .Основная задача участников экспедиции — на собственном примере доказать, что наши края — это интересное туристическое направление, а существующая инфраструктура деревень и небольших поселений предоставляет все условия для комфортного отдыха и постоянного проживания. Другой задачей станет расширение мирового списка красивейших деревень страны и мира, который ведет и регулярно актуализирует Ассоциация.Итогом путешествия станут новые маршруты на карте страны, которые должны способствовать развитию внутреннего туризма и привлечь путешественников из-за рубежа. Члены экспедиции также погрузятся в быт и культурные традиции изучаемых населённых пунктов. Им предстоит рассмотреть ритуалы, присущие только местным жителям, познакомиться с уникальными особенностями местной кухни, принять участие в целом ряде культурных и образовательных мероприятий для путешественников.По правилам Ассоциации решение о внесении деревень в список самых красивых принимается на основании их соответствия ряду критериев. Среди них: историко-культурные (в частности, наличие памятников культурного и природного наследия и сохранение традиционных архитектурных объектов), наличие необходимой туристической инфраструктуры и возможности для развития традиционных промыслов, а также благоприятной экологии.