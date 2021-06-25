Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у Актив Банка, передает . Он находилась на 192-м месте в рейтинге отечественных кредитных ..
<a href="https://33live.ru/novosti/25-06-2021-u-rossijskogo-banka-otozvali-licenziyu.html" target="_blank">У российского банка отозвали лицензию</a> - Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у Актив Банка, передает . Он находилась на 192-м месте в рейтинге отечественных кредитных ..
[url=https://33live.ru/novosti/25-06-2021-u-rossijskogo-banka-otozvali-licenziyu.html]У российского банка отозвали лицензию[/url] - Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у Актив Банка, передает . Он находилась на 192-м месте в рейтинге отечественных кредитных ..