Специально для Владимирской области области разработана карта «Тройка» в уникальном дизайне. Её украсили традиционными владимирскими узорами.

В Муроме и Суздале начнётся тестирование транспортной карты «Тройка». К системе подключат около 100 автобусов. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.«По результатам, полученым от фокус-группы, будем смотреть эффективность и целесообразность дальнейшего внедрения карты», − прокомментировал вице-губернатор Роман Годунин.Специально для Владимирской области области разработан уникальный дизайн платёжного средства. Её украсили традиционными владимирскими узорами.«Запуск важен не только для туристов, но и для местных жителей. Люди получат не просто удобный носитель для оплаты проезда, а прогрессивную экосистему, которая включает в себя различные сервисы, а также удобный инструмент для анализа маршрутной сети», − подчеркнул заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.В случае внедрения транспортной карты в регионе ей можно будет оплачивать проезд в Москве, Московской, Тульской и Ярославской областях, в Пермском крае, Ульяновске и Комсомольске-на-Амуре.