В регионе ликвидированы очереди в детские сады.

Во Владимирской области ликвидированы очереди в детские сады. Об этом сообщила директор департамента образования Ольга Беляева.«Уровень обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от двух месяцев до семи лет составляет 100%. Актуальный спрос на устройство детей в до трёх лет остался только во Владимире. На 1 июня в очереди стоит три человека», - подчеркнула она.Между тем, возведение новых детсадов продолжается. До конца 2021 года введут в эксплуатацию два учреждения на 216 мест.Областные власти продолжают заниматься решением вопроса со вторыми сменами в школах.«За последние годы в регионе создано 1682 учебных места, построены три школы: на 132 учащихся в деревне Купреево, на 550 учеников в микрорайоне № 1 в Кольчугине, и школа на 1000 человек в Собинке», - пояснили в Белом доме.Готовятся к открытию школы на 675 мест в Камешково и на 1100 мест в микрорайоне Коммунар в областном центре. В ковровской гимназии №1 появится 528 мест», − добавила глава ведомства.До 2025 года во Владимире планируется возвести три учебных заведения: в Веризино, Юрьевеце и Факеле.