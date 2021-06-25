В Челябинске дорожная полиция попыталась остановить мотоциклиста, однако он предпочел попытаться оторваться от погони. Он совершал опасные маневры до тех пор, пока не врезался в идущую во ..

В Челябинске дорожная полиция попыталась остановить мотоциклиста, однако он предпочел попытаться оторваться от погони. Он совершал опасные маневры до тех пор, пока не врезался в идущую во встречном направлении автомобилем, передает телеканал "". От полученных травм мужчина скончался на месте.