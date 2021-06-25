Во Владимирской области завершён ремонт моста через реку Шерна на 4-м км автомобильной дороги Ельцы – Василево – Горка в Киржачском районе.

Во Владимирской области завершён ремонт моста через реку Шерна на 4-м км автомобильной дороги Ельцы – Василево – Горка в Киржачском районе.Мост длиной 62 метра обеспечивает связь ряда населённых пунктов с районным центром. В соответствии с контрактом ремонт мостового перехода начался в мае 2020 года. Работы производились с полным закрытием транзитного движения. Временный объезд был организован по специально возведённому разборному мосту.За время ремонта моста через Шерну частично заменены 7 балок пролётных строений на новые (не более 25 процентов, остальные были отремонтированы), выполнено усиление промежуточных и береговых опор, восстановлена гидроизоляция мостового сооружения, смонтировано новое металлическое барьерное и перильное ограждение на мосту и участках сопряжения, устроено новое асфальтобетонное покрытие на самом мосту и подходах. Для сохранения экологии установлены локальные очистные сооружения.К концу ноября 2021 года также планируется завершить ремонт еще одного моста через реку Шерна на 13-м км автомобильной дороги Бетонка − Красный Огорок − Ратьково − Заречье − Новосергиево в Киржачском районе.