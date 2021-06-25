Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения администрацией Киржачского района требований законодательства в сфере обеспечения земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой.

Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения администрацией Киржачского района требований законодательства в сфере обеспечения земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой.За 2019 год - истекший период 2021 года районной администрацией гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлено 46 земельных участков, из них 5 - на территории сельских поселений и 41 - на территории города Киржача.Установлено, что вопреки требованиям федерального и регионального законодательства, земельные участки не обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой (водо-, тепло-, газоснабжением и водоотведением). Выявленные прокуратурой района нарушения свидетельствуют о длительном бездействии уполномоченных органов местного самоуправления, неисполнении предоставленных законом полномочий и взятых на себя обязательств, что существенным образом ограничивает права граждан на жилище, сообщила пресс-с лужба облпрокуратуры.Прокуратурой в адрес главы администрации района внесено представление, которое рассмотрено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Однако в установленный законом срок нарушения фактически не устранены.В этой связи прокурором в интересах граждан в суд направлено 5 административных исковых заявлений с требованием о признании незаконным бездействия администрации и обязании ее устранить указанные нарушения путем обеспечения земельных участков необходимой инфраструктурой.Рассмотрение дел в суде находится на контроле прокуратуры.