Кольчугинской межрайонной прокуратурой установлено, что ИП Мадатян А.К. продает кроссовки, на которых имеются изображения и словесные обозначения «Adidas» и «Reebok», сходные с одноименным товарным знаком.

Кольчугинской межрайонной прокуратурой установлено, что ИП Мадатян А.К. продает кроссовки, на которых имеются изображения и словесные обозначения «Adidas» и «Reebok», сходные с одноименным товарным знаком.Представителями их правообладателей является компания ООО «Власта-Консалтинг», которая не заключала с предпринимателем соглашений на использование указанных товарных знаков. В этой связи в адрес ИП Мадатяна А.К. прокуратурой внесено представление, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении - реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния.Рассмотрение мер прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле межрайонной прокуратуры.Фото