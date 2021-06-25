Особое внимание было уделено порядку организации перевозок детей.

Сотрудники ОГИБДД России по Кольчугинскому району в рамках мероприятий, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних провели профилактическую встречу с водителями автобусов.Сотрудники полиции акцентировали внимание на недопустимости халатного отношения к организации перевозок детей, необходимости строго соблюдения порядка при подготовке к поездкам и регулярной проверке эксплуатационного состояния транспортных средств.Инспекторы напомнили, что на официальном сайте Госавтоинспекции опубликована актуальная информация, касающаяся данной темы.