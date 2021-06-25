Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу.Украинский политик ранее сообщил, что если не сработает ни один из способов решения конфликта в Донбассе, то вопрос о разрыве отношений с этим регионом вынесут на референдум. Владимир Зеленский подчеркнул, что решение о запуске голосования будут принимать украинские граждане.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова лидера Украины "трудно комментировать". Официальный представитель Кремля пояснил, что отношения Киева с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и так фактически разорваны.Как сообщают РИА Новости, Песков выразил сожаление, что власти Украины намерены "формализировать" эту ситуацию и "придать ей характер де-юре". Пресс-секретарь главы России добавил, что необходимо дождаться разъяснений от Зеленского и его команды.Ранее президент Украины , если западные страны прекратят поддерживать Киев в конфликте с Донбассом. Владимир Зеленский пообещал, что вооруженные силы Незалежной будут технически превосходить армии других государств.Напомним, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в начале весны этого года. Количество обстрелов с обеих сторон увеличилось в несколько раз.