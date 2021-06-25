Специально для нашей области разработана карта «Тройка» в уникальном дизайне с мотивами традиционных владимирских узоров. Первый её тираж получат участники специальной фокус-группы.

Специально для нашей области разработана карта «Тройка» в уникальном дизайне с мотивами традиционных владимирских узоров. Первый её тираж получат участники специальной фокус-группы.Для того, чтобы лучше познакомиться с механизмом действия единой карты «Тройка» было принято решение запустить во Владимирской области два пилотных проекта: в Муроме и Суздале.В обоих городах будет возможность интегрировать карту с туристическими объектами, что может облегчить туристам их посещение. По результатам фокус-группы определят эффективность и целесообразность дальнейшего внедрения карты.Специально для нашей области разработана карта «Тройка» в уникальном дизайне с мотивами традиционных владимирских узоров. Первый её тираж получат участники специальной фокус-группы.Владимирская область популярна у туристов из разных регионов России, и скоро любой картой «Тройка» можно будет оплачивать проезд в транспорте Суздаля и Мурома. Запуск «Тройки» важен не только для путешественников, жители области получат не просто удобный носитель для оплаты проезда, а прогрессивную экосистему, которая включает в себя различные сервисы для пассажиров, а также удобный инструмент для анализа маршрутной сети и быстрой реакции для повышения транспортной доступности в регионе.В случае внедрения карты «Тройка» во Владимирской области ей можно будет также оплачивать проезд в Москве, Московской, Тульской и Ярославской областях, в Пермском крае, Ульяновске и Комсомольске-на-Амуре, а карты, выпущенные в этих регионах, будут действовать на Владимирской земле