В Муроме состоялось торжественное открытие нового завода по производству ОСП-плит. Производственный процесс выстроен по уникальной экологичной технологии. В мире аналог производства есть только в Европе. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа.
В Муроме состоялось торжественное открытие нового завода по производству ОСП-плит. Производственный процесс выстроен по уникальной экологичной технологии. В мире аналог производства есть только в Европе. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа.
Экологичное - значит безотходное. Уникальность предприятия в том, что для изготовления ОСП-плит здесь будут использоваться побочные продукты от производства фанеры. Плюс - возможность использования древесины разного качества. Эти огромные производственные площади были возведены в максимально сжатые сроки: всего за два года.
Ольга Тихонова, генеральный директор ЗАО «Муром»:
- Сложным было все и из-за того, что мы строили с нуля. Мы одновременно проектировали, устанавливали оборудование и одновременно строили. Поэтому мы и смогли за два года этот проект реализовать. Еще и пандемия. А так, в среднем, такие заводы за четыре года возводятся.
Инвестор вложил в строительство завода порядка семи миллиардов рублей. Предприятие активно сотрудничает с администрацией области. Сейчас решается вопрос о передачи лесов в аренду для нужд предприятия. Для области запуск нового завода - это сотни миллионов налоговых отчислений в год.
Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:
- Предприятие системно работает. Мы работаем по разным направлениям - это и меры стимулирования и меры поддержки. Сегодня уже упоминалось, что это приоритетные проекты освоения лесов, по которым регион обязан предоставить лесной ресурс для развития предприятия дальнейшего.
Фанерный завод, как его называют муромляне, один из старейших в городе. Пережил все трудные времена, и сейчас выходит на новый уровень. Сейчас у ЗАО "Муром" налажены торговые отношения с 32 странами на трёх континентах. Новый завод также создаст около двухсот рабочих мест в округе.
Евгений Рычков, глава округа Муром:
- Для нас это, конечно же, рабочие места. Современные, высокооплачиваемые. Это культура производства, это социальные вопросы. И знаете, еще один момент: если вы проедете по окружной дороге, то это предприятие не только обогащает город Муром, в финансовом, социальном плане, но еще и украшает.
Завод планирует выпускать более 230 тысяч кубических метров ОСП-плит для российского и зарубежных рынков. При этом на заводе есть дополнительные производственные площади для увеличения мощностей. В память о торжественном открытии руководство предприятия и его партнеры высадили хвойные деревья. И пообещали сохранить каждое.
Константин Миронов, Семён Карпов. «Вести-Владимир».