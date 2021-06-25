В Муроме состоялось торжественное открытие нового завода по производству ОСП-плит. Производственный процесс выстроен по уникальной экологичной технологии. В мире аналог производства есть только в Европе. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа.

В Муроме состоялось торжественное открытие нового завода по производству ОСП-плит. Производственный процесс выстроен по уникальной экологичной технологии. В мире аналог производства есть только в Европе. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа.Экологичное - значит безотходное. Уникальность предприятия в том, что для изготовления ОСП-плит здесь будут использоваться побочные продукты от производства фанеры. Плюс - возможность использования древесины разного качества. Эти огромные производственные площади были возведены в максимально сжатые сроки: всего за два года.Ольга Тихонова, генеральный директор ЗАО «Муром»:- Сложным было все и из-за того, что мы строили с нуля. Мы одновременно проектировали, устанавливали оборудование и одновременно строили. Поэтому мы и смогли за два года этот проект реализовать. Еще и пандемия. А так, в среднем, такие заводы за четыре года возводятся.Инвестор вложил в строительство завода порядка семи миллиардов рублей. Предприятие активно сотрудничает с администрацией области. Сейчас решается вопрос о передачи лесов в аренду для нужд предприятия. Для области запуск нового завода - это сотни миллионов налоговых отчислений в год.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Предприятие системно работает. Мы работаем по разным направлениям - это и меры стимулирования и меры поддержки. Сегодня уже упоминалось, что это приоритетные проекты освоения лесов, по которым регион обязан предоставить лесной ресурс для развития предприятия дальнейшего.Фанерный завод, как его называют муромляне, один из старейших в городе. Пережил все трудные времена, и сейчас выходит на новый уровень. Сейчас у ЗАО "Муром" налажены торговые отношения с 32 странами на трёх континентах. Новый завод также создаст около двухсот рабочих мест в округе.Евгений Рычков, глава округа Муром:- Для нас это, конечно же, рабочие места. Современные, высокооплачиваемые. Это культура производства, это социальные вопросы. И знаете, еще один момент: если вы проедете по окружной дороге, то это предприятие не только обогащает город Муром, в финансовом, социальном плане, но еще и украшает.Завод планирует выпускать более 230 тысяч кубических метров ОСП-плит для российского и зарубежных рынков. При этом на заводе есть дополнительные производственные площади для увеличения мощностей. В память о торжественном открытии руководство предприятия и его партнеры высадили хвойные деревья. И пообещали сохранить каждое.Константин Миронов, Семён Карпов. «Вести-Владимир».