С 1 июля в разных субъектах России произойдет повышение цен на жилищно-коммунальные услуги.

С 1 июля в разных субъектах России произойдет повышение цен на жилищно-коммунальные услуги.Каждый год тарифы на услуги ЖКХ в России увеличиваются 1 июля. Произойдет это и в 2021 году. При этом для каждого региона установлена своя планка предельно допустимого увеличения цены, превышать которую нельзя. Обычно действует правило, согласно которому размер прироста стоимости ЖКУ должен быть чуть меньше размера инфляции.В среднем по стране, согласно данным Федеральной антимонопольной службы, тарифы ЖКХ увеличатся на 3,3%. Ведомство проследит за тем, чтобы необоснованного роста цен не происходило. Годом ранее этот показатель составил 3,1%.Сами представители отрасли жалуются на то, что зачастую существующие тарифы не позволяют нормально финансировать их деятельность. В частности, проблемы испытывают водоканалы."У водоканалов зачастую не хватает средств на качественные реагенты для очистки, модернизацию труб", – рассказала исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. По ее словам, из-за этого страдают и сами жители – ухудшается качество воды в их домах. Сказывается это и на состоянии водоемов.Елена Довлатова считает, что сдерживать рост цен на услуги ЖКХ не стоит. Более эффективной мерой, по мнению представителей отрасли, было бы позволить регионам самостоятельно устанавливать тарифы. При этом малоимущим гражданам можно будет оказывать адресную помощь субсидированием.