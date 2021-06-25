Установлено, что злоумышленники, приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 23 до 59 лет, распространяли запрещенные средства и вещества на территории Московского региона посредством тайников...

«Следователем СЧ СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве по материалам ОНК УВД по ЗелАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении 11 участников преступного сообщества, созданного с целью распространения наркотических средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленники, приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 23 до 59 лет, распространяли запрещенные средства и вещества на территории Московского региона посредством тайников. Предварительно обследовав местность, подозреваемые размещали закладки, а в дальнейшем производили наблюдение за территорией, чтобы избежать их обнаружение сотрудниками правоохранительных органов. Сведения о тайниках вышеуказанные лица распространяли с помощью одного из мессенджеров.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве пресекли шесть эпизодов сбыта наркотического средства – героина и легализацию денежных средств, добытых преступным путем. Из незаконного оборота оперативниками было изъято свыше 1800 граммов наркотического средства, содержащего героин. Злоумышленники были задержаны в разное время по различным адресам.СЧ СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ и частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.В ходе расследования уголовного дела установлено, что злоумышленники действовали в составе преступного сообщества, состоящего из четырех обособленных структурных подразделений, функции которых были четко разграничены. Сообщество отличалось стабильностью состава, организованностью, детальным планированием совершаемых противоправных деяний, распределением ролей и обязанностей участников.В настоящее время фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31