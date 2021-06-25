Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ и пожелал им максимально использовать все возможности

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ и пожелал им максимально использовать все возможностиВ ночь на пятницу в эфире телеканала "Россия-24" вышло праздничное видеообращение главы государства по случаю Всероссийского школьного выпускного. Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с завершением обучения в школах и выразил уверенность, что они независимо от выбранной профессии будут стремиться и к тому, чтобы приносить пользу людям и стране."Хочу пожелать вам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед вами. Сполна, на полную мощность реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные, вопросы", – сказал Путин.Российский лидер подчеркнул, что в современных условиях, когда постоянно меняются все сферы жизни, очень важно увеличивать свои знания, опыт и компетенции. Президент заметил, что в России для этого созданы все условия: "В нашей стране становится все больше интересных проектов, площадок, помогающих вам найти свое призвание, состояться, достичь профессиональных высот в самых разных специальностях, раскрыть и проявить свои лучшие человеческие качества, обрести друзей, единомышленников, причем эти проекты предназначены действительно для всех: для тех, кто выбирает высшее образование, и для тех, кто идет в колледжи, техникумы".Владимир Путин выразил уверенность, что независимо от выбранной профессии сегодняшние выпускники стремятся к тому, чтобы приносить пользу людям и всей России. Он подчеркнул, что предстоящие победы молодежи – это успех для всей страны."Верю в вашу энергию, ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины", – отметил президент РФ.Глава государства пожелал выпускникам удачи при поступлении в вузы, в дальнейшей учебе и в будущей работе. "Перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого, все что для этого нужно – энергия, настойчивость, целеустремленность – у вас, не сомневаюсь, есть", – добавил Путин.Кроме того, президент напомнил выпускникам о роли учителей в их жизни: "Расставаясь со школой, вы конечно же говорите спасибо своим наставникам. Все эти годы они были рядом, заботились о том, чтобы вы получили как можно больше знаний, переживали, если у вас что-то не ладилось, поддерживали и делом, и советом".В заключении Владимир Путин еще раз поздравил выпускников, их родителей, учителей и наставников. "Счастья вам и удачи", – завершил обращение президент.