На съезде членов партии ЛДПР приняли решение включить кандидатуру губернатора Владимирской области в федеральный список на выборы в Государственную Думу. Владимир Сипягин подтвердил эту

На съезде членов партии ЛДПР приняли решение включить кандидатуру губернатора Владимирской области в федеральный список на выборы в Государственную Думу. Владимир Сипягин подтвердил эту новость лично. Напомним, 25 июня мы сообщали, что наш губернатор находится на пятом месте в списке из 15 кандидатов от своей партии. Спасибо Владимиру Вольфовичу и однопартийцам за оказанное доверие. Все,