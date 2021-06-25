Приговор вынес Ленинский районный суд

Житель Владимира, который, находясь в алкогольном опьянении, сел за руль и насмерть задавил женщину, осужден на шесть лет, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.«Двигаясь задним ходом по дворовой территории на улице Михалькова, он применил небезопасный маневр влево, в связи с чем заехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода», – говорится в пресс-релизе прокуратуры.Как оказалось, у данного водителя еще и не было прав.Свою вину владимирец признал частично — он утверждал, что выпил уже после ДТП. Однако гособвинитель предоставил в суде достаточно доказательств его вины.Суд назначил виновному шесть лет колонии-поселения. Кроме того, ему нельзя заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем в течение двух лет и девяти месяцев.Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.