На принятие решений влияет коэффициент распространения Covid-19, который должен быть не выше единицы.

Официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова не исключила ужесточения коронавирусных ограничений. Близость Москвы, а также пренебрежение масочным режимом могут привести к введению новых мер.«Люди халатно относятся к ограничениям. При этом третья волна идёт, наращивая темпа», – убеждена она.На принятие решений влияет коэффициент распространения Covid-19, который должен быть не выше единицы.При этом на 15 июня в регионе цифра была на уровне 0,99, а через сутки равнялась 1,06. На сегодняшний день он составляет 1,64.«Но в наших силах повлиять на ситуацию. Не только путём соблюдения мер, но и при помощи вакцинации», – подчеркнула Марина Колтунова.В Белом доме добавили, что разработчики гарантированно утверждают о способности российских вакцин защитить население от всех четырёх штаммов коронавируса.У пенсионеров, которые прошли иммунизацию, заболеваемость фиксируется реже, чем среди работоспособных граждан. Представители возрастной категории 30-49 лет составляют 31,8 % от заболевших, 31,4 % новых инфицированных - люди в возрасте 50-64 лет. Высокими темпами растёт заболеваемость среди молодёжи 18-29 лет, участились случаи инфицирования детей.