«Энергосбыт Волга» напоминает об ответственности за самовольное подключение к электрическим сетям

«Энергосбыт Волга» напоминает об ответственности за самовольное подключение к электрическим сетям«Энергосбыт Волга» с начала года составил и направил в полицию 26 заявлений о возбуждении административного производства в отношении жителей региона за самовольное подключение к электросетям. Суммарная задолженность за электроэнергию у клиентов, в отношении которых за неоплату потреблённого ресурса были введены ограничительные меры, составляет 273,5 тыс. рублей.По четырём заявлениям мировым судом уже вынесены решения о привлечении к ответственности. Сумма штрафа за подобное нарушение для физических лиц составляет от 10 до 15 тысяч рублей.В соответствии с законодательством ввод ограничения электроснабжения возможен при наличии задолженности в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за соответствующую коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления. Компания заранее уведомит должников об отключении. «Энергосбыт Волга» призывает всех, кто накопил долги, погасить задолженность и просит жителей Владимирской области выбирать удобные дистанционные сервисы компании: личный кабинет, мобильное приложение или виджет «Оплатить квитанцию онлайн».Для регистрации в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» клиентам достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн и без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям.Также на сайте «Энергосбыт Волга» реализован удобный сервис «Оплатить квитанцию онлайн» для мгновенного перехода к оплате счетов за электроэнергию и услуги ЖКХ. Для совершения платежа клиенту не нужно входить в личный кабинет или проходить какую-либо регистрацию. Платёж совершается по номеру лицевого счёта и занимает несколько минут.