В больницах осталось менее 10,5 тысяч доз препаратов.

Во Владимирской области коллективный иммунитет населения к коронавирусу составляет 40,4%. Рост обусловлен вакцинацией от ковида. На 24 июня в регионе привито почти 126 тысяч человек.Ежедневно иммунизацию проходят 1500-2000 жителей. В больницах осталось менее 10,5 тысяч инъекций препаратов. При этом количество желающих сделать прививку в несколько раз превышает запасы.«В понедельник нам привезли ещё 6000 доз. Ждём новую партию – 17 800. Нам требуется порядка 70 тысяч доз вакцины», - рассказала замгубернатора Ольга Гребнёва.