По данным на 25 июня, в больницах города Владимира привились 574 человека. Всего первый компонент вакцины получили 36 889 владимирцев. Оба компонента вакцины за сутки сделали 225 жителей. В общем

По данным на 25 июня, в больницах города Владимира привились 574 человека. Всего первый компонент вакцины получили 36 889 владимирцев. Оба компонента вакцины за сутки сделали 225 жителей. В общем итоге оба компонента – у 30 468 человек. Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 1228 человек. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно