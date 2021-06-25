Избиение произошло проспекте Ленина близ ТЦ «Крейсер».

Избиение произошло проспекте Ленина близ ТЦ «Крейсер».Очевидцы разместили фото в паблике «».По из словам «Форд Фокус» подрезал машину пострадавшего. Трое мужчин вытащили его из салона и избили так, что он остался лежать на дороге. А нападавшие спокойно уехали.По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, владельцы всех транспортных средств установлены.Известно, что потерпевший получил черепно-мозговую травму, он попал в больницу.