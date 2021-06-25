Во Владимире вынесли приговор 35-летнему водителю. Он 4 сентября прошлого года, не имея при себе водительского удостоверения и находясь в нетрезвом виде, двигался задним ходом во дворе улицы

Во Владимире вынесли приговор 35-летнему водителю. Он 4 сентября прошлого года, не имея при себе водительского удостоверения и находясь в нетрезвом виде, двигался задним ходом во дворе улицы Михалькова. Мужчина свернул влево и заехал на тротуар, где сбил женщину. От полученных ранений она скончалась в больнице 18 сентября. Мужчина вину признал частично, пояснил, что управлял