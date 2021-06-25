Личности участников драки установлены.

Во Владимире трое мужчин вытащили водителя из салона иномарки и жестоко избили его.По сообщениям очевидцев, инцидент произошёл проспекте Ленина возле ТЦ «Крейсер». «Форд Фокус» подрезал легковушку. Находившиеся в нём мужчины вышли и избили автомобилиста. После драки он остался лежать на дороге. Нападавшие спокойно покинули место происшествия.По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, владельцы всех машин установлены.Потерпевшего с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу. Написано заявление в полицию. После установления тяжести вреда здоровью правоохранители примут процессуальное решение.