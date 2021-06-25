Редкие экспонаты с загадочной историей. Сегодня в музейном центре Палаты открывается выставка Сунгирь. Человек и природа.

Редкие экспонаты с загадочной историей. Сегодня в музейном центре "Палаты" открывается выставка "Сунгирь. Человек и природа".Прошло 65 лет с того момента, как археологи открыли поселение на территории Владимира вблизи поселка Боголюбово. Археолог Отто Бадер, а затем его сын Николай Бадер, проводили раскопки на бывшей палеолитической стоянке. Экспонаты, найденные во время раскопок, а их около двух тысяч, теперь можно увидеть на выставке. В том числе и знаменитую лошадку - символ Сунгиря. Уникальная находка впервые выставляется для всеобщего обозрения.Олег Гуреев, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по научной работе:- Отто Николаевич и Николай Оттович, которые на протяжении десятилетий делали открытия, которые современники тогда уже считали великими. Мы можем посмотреть здесь на палеолитическую карту Восточно-европейской равнины и увидеть достаточно много палеолитических стоянок. Но такой стоянки, на которой было бы найдено несколько захоронений человека периода Верхнего палеолита, стоянки, где найдено столько украшений в захоронениях, и вот только поэтому стоянка уникальна.К сунгирским предметам может прикасаться реставратор только высшей квалификационной категории. Всего отреставрировали 26 предметов, потратив на это миллион рублей. Над выставкой работали всем научным миром - совместно с Институтами археологии, антропологии и этнографии. При подготовке произошёл счастливый случай - о выставке узнал Андрей БАдер, близкий родственник знаменитых археологов. Он пошёл по стопам папы и дедушки - тоже стал археологом. А на выставку привёз ценные вещи из архива семьи - диапозитивы 60-х-70-х годов, которые вошли в книгу БАдера. Эти фотографии посетители тоже увидят впервые.