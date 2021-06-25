По данным Росстата, ниже прожиточного минимума зарабатывают 12,5% жителей.

Во Владимирской области насчитывается почти 175 тысяч жителей с доходами ниже прожиточного минимума. По данным Росстата, за чертой бедности живут 12,5% человек.Регион находится в «жёлтой зоне», где расположились ещё семь субъектов. Если сравнивать с соседями, то хуже ситуация только в Ивановской области. Рязанская идёт вровень с 33-им регионом. Чуть лучше обстановка в Ярославской и Московской областях, где выявлено 9-10% бедных.Если сравнивать показатель с предыдущими двумя годами, то он остался на прежнем уровне.По оценкам «FinExpertiza», разница в заработке между богатыми и бедными во Владимирской области составила 5,5 раз. У географических соседей «разбег» оказался выше.Напомним, что по информации Владимирстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в прошлом году 35 тысяч 239 рублей. По сравнению с 2019 годом жалованье владимирцев выросло на 6,5%.