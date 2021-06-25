Со вторника температура начнет спадать.

По информации метеорологов, аномальная жара во Владимирской области продлится до будущего вторника. Сейчас среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7-10 градусов.Вплоть до 29 июня синоптики передают 30-35 градусов тепла.Со следующего вторника жара будет понемногу спадать. Если 29 июня обещают +28, то уже в начале июля установится +23 градуса.В выходные, 26 и 27 июня, местами возможны дожди и грозы.Порывы ветра в предстоящий уик-энд будут достигать 1-10 метров в секунду.Атмосферное давление составит 747-749 миллиметров ртутного столба.