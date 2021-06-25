Идёт Иван-дурак по лесу. Уже ночь, темно, Иван устал.
Тут видит избушка на курьих ножках, он ей:
- Избушка, избушка а ну встань ко мне передом к лесу задом!
От туда вылетает бабка ёжка:
- Ну чо Иван, чо надобно?
- Да вот иду целый день по лесу, устал, поесть-попить бы, да и переночевать бы неплохо.
- Ну так и быть, я тебе всё это предоставлю, только тебе надо переспать либо со мной, либо с моей внучкой!
Иван почесал затылок, думает: ""Ну, бабке как минимум лет 500, значит, внучке лет так 400, а да ну какая разница!!!""
- Ну давай, бабка, с тобой.
Утром просыпается Иван, идёт к речке умытся, а там видит девушка, красоты небесной, золотые волосы, гладкая кожа, ножки стройнее берёзок.
Офигевшый Иван и спрашывает:
- А ты кто???
- А я бабки-ёжкина внучка! А ты к
еще анекдот!