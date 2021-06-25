В 2021 году у нас в области – 33 стобалльника, в прошлом их насчитывалось 54. Из 33 стобалльников – 13 − по русскому языку, 10 − по истории, 6 − по химии, 2 − по математике, 1 − по географии, 1 − по

В 2021 году у нас в области – 33 стобалльника, в прошлом их насчитывалось 54. Из 33 стобалльников – 13 − по русскому языку, 10 − по истории, 6 − по химии, 2 − по математике, 1 − по географии, 1 − по литературе. Во Владимирской области ЕГЭ по основному предмету − русскому языку −