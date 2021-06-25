Инфицированные переносят болезнь в средней степени тяжести. Тяжёлых нет.

Во Владимирской области 5-8% госпитализированных с коронавирусом – это пациенты, которые сделали прививку. В департаменте здравоохранения отметили, что в целом такая статистика не ведётся, но главврачи ковидариев сообщают, что показатель менее 10%.«Инфицированные переносят болезнь в средней степени тяжести. Тяжёлых нет», – пояснил врио директора облздрава Александр Жестков.Между тем, слухи о большом количестве инфицированных среди привитых появились от медиков, которых больные заверяли, что прошли иммунизацию. Добавим, что у части населения, получившего инъекцию препарата, антитела не вырабатываются.Ранее мы от COVID-19. Специалисты не исключают возможность переболеть ковидом после прививки, но в более лёгкой форме, чем без неё.