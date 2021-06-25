Осталось всего 10,5 тысяч доз.

В пресс-центре администрации Владимирской области состоялся брифинг по эпидситуации в регионе.Как отметила замгубернатора Ольга Гребнёва, власти предпринимают комплекс мер по наращиванию темпов вакцинации от коронавируса. Из-за роста заболеваемости и введения ряда ограничительных мер интерес к иммунизации вырос. При этом 92% вакцины уже использовано.«У нас осталось всего 10,5 тысячи доз. Необходимо ещё 70 тысяч доз. Ежедневно медики вакцинируют от 1500 до 2000 человек», − подчеркнула она.Вместе с этим владимирская медицина наращивает коечный фонд. Развёрнуто уже 1247 коек.«В ближайшее время планируется открыть ковидарий на 160 коек во владимирской ГКБ №5», - уточнили в Белом доме.Добавим, что по информации Роспотребнадзора,