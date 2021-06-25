Однако каких-либо конкретных решений пока не принято.

Власти Владимирской области намерены внедрить в регионе единый платёжный документ. Для этого губернатор Владимир Сипягин встретился с заместителем гендиректора компании ПАО «Интер РАО» Дмитрием Орловым и гендиректором ООО «Энергосбыт Волга» Александром Москвитиным.Клиентская база в зоне обслуживания организации составляет свыше 11 тысяч предприятий и организаций, а также 425 тысяч потребителей.«При участии ООО «ЕРИЦ» прорабатывается вопрос внедрения единого платёжного документа. Это позволит сократить количество квитанций и способствовать снижению издержек на обслуживание абонентов. В развитие этой темы стороны договорились проработать вопрос создания совместного единого расчётного информационного центра», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Однако каких-либо конкретных решений пока не принято.Ранее мы сообщали, что с июля, вместо ЕРИЦ,. Населению пообещали, что двойные квитанции владимирцы не получат.