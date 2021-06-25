Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуто 180 ковидных коек: 160 – в Городской клинической больнице №5 г. Владимира, 20 – в Муромской городской больнице №1.

По состоянию на 25 июня в медицинских организациях региона действуют 1427 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 75,1 процента из них занято (1072), свободны – 355 коек.Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуто 180 ковидных коек: 160 – в Городской клинической больнице №5 г. Владимира, 20 – в Муромской городской больнице №1.По состоянию на 11:00 25 июня 2021 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 160 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 38 – во Владимире, 20 – в Муроме, 18 – в Гусь-Хрустальном, 9 – в Коврове, по 8 – в Вязниках и Петушках, по 7 – в Меленках и Юрьеве-Польском, 6 – в Александрове, по 5 – в Камешково, Киржаче, Собинке, Судогде и Суздале, 4 – в Гороховце и Кольчугино, по 3 – в Красной Горбатке и Радужном. Эти данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.Всего в области зарегистрировано 35207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 8012 – во Владимире, 4249 – в Гусь-Хрустальном, 3875 – в Муроме, 2522 – в Коврове, 2213 – в Александрове, 2071 – в Петушках, 1541 – в Кольчугино, 1471 – в Юрьеве-Польском, 1377 – в Вязниках, 1316 – в Суздале, 1107 – в Киржаче, 1090 – в Собинке, 987 – в Меленках, 843 – в Камешково, 776 – в Гороховце, 747 – в Красной Горбатке, 559 – в Судогде, 451 – в Радужном.По состоянию на 25 июня в медицинских организациях региона действуют 1427 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 75,1 процента из них занято (1072), свободны – 355 коек.32707 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 156 человек.За период наблюдения в области отмечено 1260 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Фото