Проведено свыше 250 видов работ.

В Киржачском районе отремонтировали мост через реку Шерна на четвёртом километре автомобильной дороги «Ельцы – Василево – Горка».«Мост длиной 62 метра связывает ряд населённых пунктов с райцентром. Работы начались в мае 2020 года. На время ремонта объект закрывали. Временный объезд был организован по специально возведённому разборному мосту», - рассказали в администрации Владимирской области.Проведено свыше 250 видов работ: частично заменены 7 семь балок пролётных строений, усилены промежуточные и береговые опоры, восстановлена гидроизоляция, смонтировано новое металлическое барьерное и перильное ограждение, мост и подходы заасфальтированы, установлены локальные очистные сооружения.К концу ноября текущего года планируется завершить ремонт еще одного моста через Шерну - на 13 километре трассы «Бетонка − Красный Огорок − Ратьково − Заречье – Новосергиево».