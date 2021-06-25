В ближайшие часы жара сменится непогодой.

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в ближайшие 1-3 часа и до конца дня местами по области ожидается гроза с дождём, град и усиление порывов ветра до 20 метров в секунду.Как рассказала редакции «33Live.Ru» руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями в системе ЖКХ, а также может привести к росту количества ДТП и повреждению сельскохозяйственных культур.Жителям области рекомендуется не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.В случае возникновения опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.