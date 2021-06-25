Занято 75,1% или 1072 места, свободно – 355.

Во Владимире и Муроме дополнительно развёрнуто 180 ковидных коек: 160 – в ГКБ №5 областного центра, 20 – в Муромской городской больнице №1.По состоянию на 25 июня в медучруждениях региона действуют 1427 коек для пациентов с ковидом. Занято 75,1% или 1072 места, свободно – 355.При этом 32707 пациентов с Covid-19 выздоровели. За минувшие сутки из больниц выписали156 человек.За период наблюдения в области отмечено 1260 летальных исходов, за сутки скончались трое.Напомним, что по официальной статистике за минувший день