На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 июня 2021 года лабораторно подтверждено 160 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 июня 2021 года лабораторно подтверждено 160 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.38 случаев во Владимире, 20 сл. в Муромском, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Ковровском, 8 сл. в Петушинском, 8 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Суздальском, 5 сл. в Судогодском, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Киржачском, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в г. Радужный.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 207 случаев заболевания.8012 случаев Владимире, 4249 сл. в Гусь-Хрустальном, 3875 сл. о. Муром, 2522 сл. в Ковровском, 2213 сл. в Александровском, 2071 сл. в Петушинском, 1471 сл. в Юрьев-Польском, 1377 сл. в Вязниковском, 1541 сл. в Кольчугинском, 1316 сл. в Суздальском, 1090 сл. в Собинском, 1107 сл. в Киржачском, 987 сл. в Меленковском, 843 сл. в Камешковском, 776 сл. в Гороховецком, 747 сл. в Селивановском, 559 сл. в Судогодском, 451 сл. в г. Радужном.