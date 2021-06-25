На 21 больше, чем накануне. Последний раз 160 заболевших за сутки выявляли 17 января. За всё время пандемии у нас уже 35 207 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+38 заболевший

На 21 больше, чем накануне. Последний раз 160 заболевших за сутки выявляли 17 января. За всё время пандемии у нас уже 35 207 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+38 заболевший за сутки). Вчера прибавка составляла + 31. Всего с начала пандемии в областном центре уже 8 012 заражённых. Общая статистика по области выглядит