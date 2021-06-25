Пожар в многоквартирном жилом доме случился утром 25 июня в поселке Пакино Ковровского района. По приезде пожарные эвакуировали восемь человек, в том числе двух детей, и приступили к тушению.

Пожар в многоквартирном жилом доме случился утром 25 июня в поселке Пакино Ковровского района. По приезде пожарные эвакуировали восемь человек, в том числе двух детей, и приступили к тушению. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы. Пожарные ликвидировали горение на площади трех квадратных метров. В результате пожара пострадало имущество в квартире, а именно постельные принадлежности,