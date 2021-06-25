ВТБ Капитал Инвестиции запускают новые стратегии ОПИФ: «ВТБ – Фонд Глобальная аллокация», «ВТБ – Фонд Акции развивающихся стран», «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары» и «ВТБ – ..

ВТБ Капитал Инвестиции запускают новые стратегии ОПИФ: «ВТБ – Фонд Глобальная аллокация», «ВТБ – Фонд Акции развивающихся стран», «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары» и «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли». Линейка открытых фондов (ОПИФ) под управлением ВТБ Капитал Инвестиции достигла 25 фондов.«ВТБ – Фонд Глобальная аллокация» - это стратегия, целью которой является получение дохода за счет участия в долгосрочном росте глобального финансового рынка. В качестве механизма активного управления стратегией («активной аллокации») используется математическая модель всемирно известных экономистов Ф.Блэка и Р.Литтермана. Ребалансировка портфеля стратегии проходит ежеквартально. Внутриквартальные ребалансировки возможны в случае изменения взгляда на ожидаемую доходность по отдельным классам активов. Механизм активной аллокации позволяет более эффективно: распределять капитал между классами активов в зависимости от фазы глобального экономического цикла и локальных циклов, а также использовать кратковременные рыночные дислокации отдельных регионов / классов активов с целью достижения дополнительной доходности.«ВТБ – Фонд Акции развивающихся стран» нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции эмитентов развивающихся стран. Стратегия рассчитана на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска. Валюта инвестирования – доллары США. Фонд позволяет получить доступ к широкому разнообразию быстрорастущих компаний в развивающихся странах. Все полученные дивиденды реинвестируются внутри ПИФ. Таким образом, российский неквалифицированный инвестор получает уникальную возможность инвестирования в акции с широкой географической диверсификацией среди развивающихся стран внутри российской юрисдикции. Фонд позволяет инвестировать от 1 тыс. рублей и представляет клиенту готовое инвестиционное решение без необходимости самостоятельного управления и сложного поиска акций компаний в разных развивающихся стран.«ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары» - это долларовый портфель с умеренно консервативной стратегией. Валюта инвестирования – доллары США. Стратегия активного управления данным ОПИФ подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками глобальных акций и еврооблигаций развивающихся рынков, включая Россию и СНГ, исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/еврооблигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Максимальная доля акций в портфеле может достигать 30%. Стратегия нацелена на получение дохода выше ставки по депозитам в долларах США и характеризуется средним уровнем риска.«ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли» - это рублевый портфель с умеренно консервативной стратегией. Валюта инвестирования – рубли. Стратегия активного управления этим фондом подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынком акций и облигаций, исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. Максимальная доля акций может достигать 30%. Сочетание инструментов с фиксированной доходностью и акций российских компаний обеспечивает достижение компромисса между долгосрочным приростом капитала и необходимостью ограничения уровня риска, эффективное распределение между классами активов для улучшения соотношения риск/доходность, а также устойчивый денежный поток от купонных и дивидендных выплат.«Рост спроса на коллективные инвестиции продолжается. Это вдохновляет нас на создание новых, во многом уникальных инвестиционных продуктов, которые не только разнообразят нашу линейку, но и расширят возможности клиентов. ПИФы являются одним из самых доступных способов инвестирования, так как имеют низкий порог входа, а все стратегии, которые используются в ВТБ Капитал Инвестиции для их формирования, проходят качественную и многоуровневую экспертизу. Для того, чтобы сделать инвестиции еще удобнее ВТБ Капитал Инвестиции интегрировали продукты управляющих компаний в инвестиционную платформу ВТБ Мои Инвестиции. Через мобильное приложение теперь можно увидеть все детали по каждому ПИФу: графики стоимости пая и динамики инвестиций в портфеле, итоговый результат по доходности, описание фонда с возможностью перехода на сайт управляющей компании», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.Приобрести инвестиционные паи открытых фондов можно онлайн через «Кабинет клиента» или в офисах банков-партнеров и управляющей компании.