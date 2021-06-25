За истекшие сутки на территории области произошло ещё три происшествия на воде, в результате которых погибли трое человек, в том числе два ребёнка, сообщила пресс -служба МЧС по Владимирской области.

За истекшие сутки на территории области произошло ещё три происшествия на воде, в результате которых погибли трое человек, в том числе два ребёнка, сообщила пресс - служба МЧС по Владимирской области.Вечером 23 июня в Главное управление МЧС России поступило сообщение о том, что в СНТ «Ивушка» Судогодского района, в Погребищенском водохранилище обнаружено тело утонувшего 71-летнего пенсионера. А в Меленках Меленках из реки Унжи извлекли тело 64-летней женщины, она пропала без вести 20 июня.Установлено, что данное место не было оборудовано для купания. Погибшего достали сотрудники водолазной службы специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Владимирской области.Кроме того, днём 22 июня поступило сообщение о том, что на участке реки Клязьме в городе Вязники в месте, не оборудованном для купания, обнаружено тело погибшего 58-летнего мужчины.Также завершены поиски двух утонувших ранее мужчин в реке Нерль в Суздальском районе (1983 г.р.) и реке Клязьме в Гороховце (2000 г.р.). Продолжаются поиски утонувшего 47-летнего мужчины в Камешковском районе у Патакино.По всем фактам в настоящее время ведётся уточнение обстоятельств гибели с участием правоохранительных органов.Напомним, только за неделю в результате несчастных случаев погибли 13 человек, в том числе 6 детей. За прошедшие сутки произошли ещё два происшествия, в результате которых погибли один взрослый и один ребёнок. Всего с начала года произошло 15 происшествий на воде, в результате которых, к сожалению, погибли 15 человек, из них – 5 детей.