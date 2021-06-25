Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала очередные санкции Евросоюза против Белоруссии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала очередные санкции Евросоюза против Белоруссии.По словам Марии Захаровой, МИД РФ расценивает санкции Евросоюза как вмешательство во внутренние дела Белоруссии и политический подкуп тех сил, которые не побрезговали бы запустить в своей родной стране "цветную революцию". Впрочем, отдельные государства и структуры ЕС не скрывают, что готовят почву для такого сценария, отметила российский дипломат.Представитель МИД РФ также сообщила, что Россия будет следовать союзническим обязательствам и целям построения Союзного государства – тесно координировать с Белоруссией необходимые для суверенного развития республики меры. "Нашим оппонентам и недоброжелателям не удастся достигнуть преследуемых ими неблаговидных целей", – отметила Захарова.Напомним, четвертый пакет санкций ЕС против Белоруссии вступил в силу в пятницу, 25 июня. Совет Евросоюза в очередной раз отметил, что в республике серьезно нарушаются права людей, продолжаются репрессии против граждан, представителей оппозиции и журналистов.Ранее белорусский политолог Павел Усов , что санкции сокращают жизнедеятельность авторитарного режима. Их отсутствие, напротив, создает "тепличные" условия для развития такой системы, уверен эксперт.