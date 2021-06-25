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<a href="https://33live.ru/novosti/25-06-2021-zhitel-kirzhacha-prigovoren-za-pokupku-narkotikov.html" target="_blank">Житель Киржача приговорен за покупку наркотиков</a> - Вступил в законную силу приговор по обвинению местного жителя в незаконном приобретении и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в значительном размере, сообщила пресс-служба Киржачского районного суда. Посредством Интернет-сайта он, осознавая противоправность своих действий и то, что оборот наркотических средств на территории Российской Федерации запрещен уголовным законодательством под угрозой наказания, произвел заказ у неустановленного дознанием лица наркотического средства. И попросил своего знакомого, которому не было ничего известно о преступных намерениях, перевести 1780 рублей неустановленному дознанием лицу. А затем проехал к лесному массиву, где обнаружил приготовленный для него неустановленным лицом сверток, внутри которого находилось наркотическое средство. Но 30 декабря в ходе осмотра места происшествия этот выброшенный при задержании сверток был изъят сотрудниками полиции Отд. МВД России по Киржачскому району. Подсудимый свою вину в предъявленном в суде обвинении, как и в ходе предварительного расследования, полностью признал, был согласен с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Дело рассмотрено в особом порядке. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.