Фигурант проник в хозяйственную постройку местной жительницы и похитил хранившееся там имущество.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).В марте текущего года в дежурную часть полиции обратилась 36-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже из её хозяйственной постройки электрического инструмента. Причиненный собственнице ущерб составил 5 000 рублей.Злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания. Свои противоправные действия он объяснил употреблением алкоголя.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.